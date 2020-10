Musa do Flamengo, Aline Luic comemora vitória no Brasileirão ostentando shape perfeito

Musa do Flamengo e Ex-Zorra Total, Aline Luic, usou o seu perfil do Instagram para mais uma vez chamar a atenção pelas fotos do seu belo corpo que disponibiliza no seu perfil oficial no Instagram e nesse domingo a beldade teve motivos para comemorar.

Após a vitória do Flamengo sobre o Athletico-PR por 3 a 1, em jogo válido pelo Campeonato Brasileiro, seus mais de 21 mil seguidores poderam comemorar junto com a loirinha, que mais uma vez, ostentou toda a sua beleza e suas curvas em cliques de Aline Luic aproveitando e curtindo o sol acompanhada das suas amigas numa represa em passeio de lancha.

Enquanto isso, nas redes sociais, a gata não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de cliques ousados mostrando seu corpo sarado. Para poder acompanhar mais sobre a Aline Luic, basta seguir ela no seu Instagram @aline_luic.