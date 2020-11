Musa do Flamengo comemora chegada do técnico Rogério Ceni

A Musa do Flamengo, Aline Luic, está com muitos motivos para sorrir, assim como torcida rubro-negra. A loirinha adorou a saída de Domenec Torrent e a contratação do técnico Rogério Ceni essa semana após duas goleadas sofridas pelo time carioca para o São Paulo e Atlético-MG.

"Adorei a substituição no comando técnido do Flamengo. O Dome não iria dar certo, pois o time estava oscilando demais e vai que perdemos a Libertadores e Brasileirão nessas oscilações. Agora temos um técnico com espírito de campeão com a gente. Bem vindo Ceni ao maior do mundo!", declarou Aline Luic sobre a semana turbulenta do Flamengo.

Enquanto isso, nas redes sociais, a musa rubro-negra comemorou recentemente a marca de 30 mil de seguidores.