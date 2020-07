Musa do Flamengo comemora título carioca: "Tudo nosso, nada deles"

Júlia Katerinne, atual musa do Flamengo pelo concurso Musa do Brasileirão, é só alegria após a conquista do campeonato carioca.

A beldade tirou onda com os rivais e usou as redes sociais para provocar. Em um post no seu Instagram Júlia postou uma foto da arquibancada vazia do Maracanã e usou a legenda: "Tudo nosso, nada deles."

Júlia é conhecida pelo seu fanatismo pelo rubro-negro. Antes da pandemia costumava acompanhar o time nos jogos, o que não está acontecendo devido às restrições impostas pelas autoridades sanitárias.

Lipe Aramuni/Asimp