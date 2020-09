Musa do Flamengo fez ensaio para comemorar vitória sobre o Fortaleza no Rio

A musa do Flamengo e Ex-Zorra Total Aline Luic , tem motivos para comemorar. Após a vitória sobre o Fortaleza, os torcedores do Mengão poderão comemorar vendo a loirinha representando o time com as cores do Mengão em um ensaio no Kastellao Arena no Rio.

A Gata do Flamengo entrou para o mundo da Tv e moda após participar do programa Zorra Total, da TV Globo, ela divide seu tempo entre os ensaios e o amor pelo Flamengo, algo que vem de longa data. "Me apaixonei pelo Flamengo bem novinha, ainda criança vendo o meu Pai que respirava Flamengo. Quando eu via a camisa Rubro Negra meus olhinhos brilhavam", relembra a musa, que no ano que vem vai realizar outro sonho: desfilar no Carnaval carioca pela primeira vez como musa.

Confira abaixo a galeria de fotos da musa do Flamengo

Nome: Aline Luic

Naturalidade: Rio de Janeiro (Rj)

Altura: 1.70m

Peso: 63 kg

Parte do corpo que mais gosta: "Meus seios natural"

Jogador preferido no atual elenco : "No atual elenco sem duvida é o Gabigol, joga muito!"

Maior ídolo rubro-negro: "Meu grande ídolo no Flamengo é o Gabigol!! Até hoje arrepio quando vejo ele em campo”, disse Aline.

