Musa do Fluminense dá dicas de cuidados para prevenção do Covid-19 durante treinos

Monique Teixeira, que recebeu o título de Musa do Fluminense no final de 2019 pelo projeto Musa do Brasileirão e é a atual representante do tricolor carioca, posou nua em um ensaio especial para o projeto.

Usando apenas a sua faixa de Musa, a beldade abusou da sensualidade e ousadia. Monique é personal trainer e seu trabalho foi diretamente impactado pela pandemia do Covid-19.

"Estou impedida de trabalhar com as academias fechadas. Por isso a solução está sendo a utilização da internet para acompanhamento dos alunos. As aulas são feitas via ligação de vídeo e eu acompanho o treino realizado pelo aluno de forma virtual."

Apesar do impacto em seu trabalho, a Musa é uma das defensoras da quarentena e dos cuidados para prevenção do Corona vírus e dá algumas dicas para quem pretende manter a forma durante esse período:

"É muito importante o uso da máscara mesmo durante o treino, apesar de dificultar a respiração o uso é obrigatório, assim como a utilização do álcool em gel para a desinfecção do local de treino, antes e depois de sua realização. Para exercícios aeróbicos, dê preferência para praças e parques não movimentados e os exercícios podem ser feitos em casa, com a ajuda de utensílios domésticos e mantimentos como o próprio sofá de casa e um saco de arroz."

Lipe Aramuni/Asimp