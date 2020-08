Musa do Internacional, Mi Vargas posa sensual e revela humildade e superação ao ganhar o título

Beldade recebeu a faixa aos 34 anos, após maternidade e revela ter construído sua casa com as próprias mãos

Quem vê a beleza da atual musa do Internacional de Porto Alegre não imagina a rotina simples que a beldade leva em sua vida pessoal. Mi Vargas é um exemplo de humildade, bom humor, dedicação e comprometimento, tendo demonstrado suas características durante toda a trajetória no projeto Musa do Brasileirão.

"As pessoas não imaginam a vida simples que tenho. Para você ter uma ideia, a minha casa fomos nós, eu e meu marido que construímos, com nossas próprias mãos", disse durante o ensaio fotográfico. Imagina ter uma pedreira dessas em sua casa?

Apesar de comprometida, Mi abusa da sensualidade nas redes sociais. A beldade atrai olhares ao postar fotos ousadas e recebe muitos elogios de seguidores nas redes sociais. "Amo o carinho que recebo dos torcedores. Acho que a melhor parte de ser musa é o contato com as pessoas, além de ter a possibilidade de inspirar outras mulheres."

Carismática, a musa do Internacional sempre buscou motivar as companheiras durante a competição. Durante os eventos do projeto sempre foi a mais animada e companheira, puxando as colegas para fotos e gravações. "Sempre fui alguém extrovertida e gostei de interagir com pessoas. Entrar no musa aos 34 anos e depois da maternidade me pareceu um bom desafio para superar a mim mesma, servindo também como uma grande alavanca para a auto estima e cuidado próprio."

Agora Mi Vargas se prepara para a grande final do concurso, que acontecerá no final do ano, em São Paulo.

Lipe Aramuni/Asimp