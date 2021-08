Musa do Internacional, Micheli Rocha abusa de transparência em evento do concurso

Beldade mostrou demais com vestido ousado

Micheli Rocha, a atual musa do Internacional de Porto Alegre, causou durante o encontro das candidatas do Musa do Brasileirão. Desinibida, a musa abusou da sensualidade e ousadia.

Usando um vestido vermelho com muita transparência, confeccionado pela estilista Yasmim Krystell, a beldade "pagou peitinho" durante o evento e atraiu olhares dos convidados e fotógrafos presentes. "Amo causar e gosto de me sentir desejada. Na minha opinião essas são as principais características de uma musa, ousadia e sensualidade", disparou.

O evento serviu para colocar em contato as candidatas com a organização do concurso e também com as atuais musas que disputam o título em dezembro. Para Micheli o contato das candidatas com as musas oficiais é fundamental um bom desempenho.

"Acho importante ter esse contato com as candidatas e poder de alguma forma inspirar atitudes que levem ao resultado. Como todas nós que hoje somos as musas já passamos por essa etapa, sabemos exatamente como as candidatas se sentem e acredito que as dicas de quem conquistou o título são importantíssimas para elas", disse durante o evento.

A final do Musa do Brasileirão está prevista para novembro, em São Paulo.

Lipe Aramuni/Asimp