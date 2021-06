Musa do OnlyFans, Iara Ferreira posa e revela ser autossexual

Por onde passa, Iara Ferreira chama a atenção por seu corpo escultural e definido. Musa do OnlyFans – a plataforma que permite a venda de conteúdos sensuais –, a loira estrelou um novo ensaio fotográfico e entregou nos bastidores que passou a sentir mais atração diante do espelho. Isso aconteceu depois que Iara decidiu gravar conteúdos sensuais e fazer até nudes para os fãs na web.

“Nesse tempo me descobri autossexual. Eu me sinto muito atraída pelo próprio corpo, às vezes prefiro ficar sozinha do que com alguém. Tenho tesão em mim mesma, é algo diferente e meio maluco, mas estou aprendendo a lidar com tudo isso”, revela. “Cheguei a essa conclusão durante uma sessão de terapia. Percebi que tinha mais tesão em mim do que em outras pessoas”.

A modelo e influencer conta ainda que se excita vendo seus próprios conteúdos, vídeos caseiros e fotos enviadas para seus assinantes do OnlyFans. E garante que mesmo assim não perdeu o interesse de ter um relacionamento sério no futuro, já que por enquanto está focada na sua carreira e no seu perfil na plataforma.

“Isso não quer dizer que não tenho atração por outras pessoas, mas é muito menor. É muito prazeroso explorar o próprio corpo, amar a si mesma e ter esse desejo na frente do espelho. É por isso que acabo me entregando muito nos meus conteúdos do OnlyFans. Realmente tenho prazer em fazer tudo isso e em me exibir para outras pessoas”, completa.

