Musa do OnlyFans, Luiza Marcato promete o menor tapa-sexo no Carnaval de SP: “um escândalo”

A modelo Luiza Marcato gosta mesmo de causar. No top 1.8 do OnlyFans, a plataforma de nudes que já conquistou famosas como Anitta e Mulher Melão, ela estreia no Carnaval de São Paulo como musa da Colorado do Brás, escola de samba do grupo especial. Para o desfile a gata promete o menor tapa-sexo. O adereço mede apenas 3,5cm e é feito de metal, revestido por cristais.

“Meu tapa-sexo ficou um escândalo. Está pronto e guardado a sete chaves em um porta-joias. A ideia é chocar mesmo (risos). Quando recebi o convite, queria algo diferente e bem ousado, até por ser musa do OnlyFans e ter esse lado exibicionista. Gosto de mostrar mesmo”, confessa. “Além do tapa-sexo, venho com um top cravejado com cristais e um costeiro de penas. A fantasia é bem colorida e reveladora”.

Para não mostrar demais e chegar com o tapa-sexo intacto no final do desfile, Luiza vai usar uma outra proteção por baixo, feita em material adesivo. “É como se fosse um segundo tapa-sexo mesmo, uma segunda pele. Vou usar uma supercola que comprei fora do Brasil. Dizem que não cai por nada (risos), nem com chuva e suor. Pelas regras do Carnaval, ele não pode cair, não posso ficar completamente nua na avenida. Estou torcendo para não ter nenhum imprevisto, sempre rola aquele medinho, né?”.

Por sua rotina agitada de gravações para o OnlyFans e viagens, Luiza não fez uma preparação física especial para o desfile. Ela só manteve os treinos na academia, com foco no glúteo e membros inferiores, e cortou os carboidratos. “Já tenho uma alimentação saudável, faço o básico. Comigo é comida de verdade e exercício todo dia. O agachamento está em dia (risos), o bumbum não vai balançar na avenida”, promete.

Neste ano, a Colorado do Brás levará para o Sambódromo do Anhembi o enredo “Carolina — A Cinderela Negra do Canindé”, contando a vida e obra da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus. Vale lembrar que a escola está no grupo de elite do Carnaval de São Paulo.

Eduardo Graboski/Asimp