Musa do OnlyFans, Natasha Steffens recusa proposta de filme adulto no exterior: “cachê de R$ 120 mil”

Desde que se lançou no OnlyFans e passou a vender seus nudes, a modelo Natasha Steffens chamou a atenção não só por sua beleza, mas também por morar em um clube naturista e mostrar seu dia a dia peladona. Com apenas 19 anos, ela viralizou nas redes sociais e passou a receber propostas de revistas masculinas e produtoras de filmes adultos, inclusive do exterior. Uma delas acaba de oferecer R$ 120 mil por duas cenas explícitas.

“Nada contra o pornô, respeito quem faz, mas recusei porque acho que é uma exposição para a vida toda. E financeiramente falando, neste momento não preciso. Já cheguei a faturar R$ 96 mil em único mês, foi o meu recorde”, lembra. “Quando recebi essa proposta, achei que fosse alguém me testando. Mas realmente era uma produtora da Inglaterra. Chegamos a fazer uma reunião virtual, mas descartei logo de cara”, conta.

Ex-frentista com um salário de R $1,2 mil, Natasha diz que sua vida mudou durante a pandemia, quando descobriu o OnlyFans. Ela atribui seu sucesso e os altos valores ao seu estilo de vida, que chama a atenção das pessoas. Curiosos, os homens assinam seus conteúdos para ver como é o dia a dia de um clube naturista, o que ela faz e quais são os seus fetiches.

“Acho que o fato de ser bem novinha também atrai muitos homens. A maioria dos meus assinantes têm entre 35 e 50 anos, são bem mais velhos do que eu. Isso não me incomoda em nada porque eles me tratam com respeito. Diferente dos novinhos, que às vezes passam dos limites”, compara. “Nunca imaginei que o naturismo me deixaria rica (risos). Dei a volta por cima”.

Com os lucros, Natasha começou a construir sua própria pousada no clube naturista onde mora. Em breve ela deve lançar a novidade. De olho em novas oportunidades, ela também pretende investir em outros setores. “Sou muito responsável com o meu dinheiro, estou investindo a longo prazo. Sei que essa coisa de vender nudes tem prazo de validade e estou aproveitando o momento”.