Musa do OnlyFans, Sophie Buttini lança revista masculina e promete resgatar ensaios ‘hards’

A modelo argentina Sophie Buttini, que hoje mora no Brasil, ganhou fama no OnlyFans com seus conteúdos sensuais. Ex-faxineira e motogirl, ela viralizou com seus vídeos picantes e passou a faturar R$ 50 mil por mês. Além de comprar imóveis, carro importado e investir seu dinheiro, ela agora lança um novo projeto. Trata-se da revista masculina Malagueta, que trará ensaios nus com modelos e influencers famosas.

A ideia, segundo ela, é resgatar os ensaios temáticos, polêmicos e mais ‘agressivos’. Com o fim da Playboy no Brasil, as demais revistas passaram a adotar uma nova proposta editorial, trazendo uma nudez mais leve e tranquila, muitas vezes sem temas e conceitos por trás das fotos. Por conta disso, algumas edições sequer têm as modelos nuas por completo.

“Vamos resgatar os ensaios hards, cheios de atitude e de ousadia”, promete a CEO da revista. “A ideia é trazer de volta aquelas capas icônicas dos anos 90 e 2000, tornando as modelos verdadeiras sex symbols. Hoje, o que vemos são revistas com nudez parcial, não existem mais fotos explícitas. Nosso projeto traz um novo conceito, longe dessa coisa de ‘nudez chique’. O resultado vai impressionar”.

Sem cair na vulgaridade, a nova pegada editorial promete aproximar o público masculino, que deixou de comprar revistas para assinar os conteúdos na internet. “A revista ainda tem aquele glamour envolvido. Vamos convidar modelos que estão bombando na mídia e nas redes sociais, produzir ensaios luxuosos e investir em marketing. Já temos três capas definidas”, adianta Sophie.

Mesmo com o novo projeto, Sophie não pretende deixar as plataformas de conteúdo. Ela conta que o digital é o caminho e que a Malagueta seguirá na web também. “Além disso, tenho planos na TV. Estou me preparando e me organizando para isso. O ano será de novidades”, revela.

Eduardo Graboski/Asimp