Musa do Palmeiras atinge a marca de um milhão de seguidores

A atual musa do Palmeiras, Josi Freitas superou uma marca histórica no Instagram. Com mais de um milhão de seguidores, a beldade, que é conhecida pela ousadia e sensualidade nas redes sociais, se consolidou como uma das principais "influencers" quando o assunto é desinibição.

Diariamente a modelo posta imagens do seu cotidiano, porém de forma bastante sensual, gerando centenas de comentários a cada nova postagem. Frases como "Um espetáculo de mulher" ou "A loira mais linda e sexy do Instagram" são comuns em todas os seus compartilhamentos.

Josi se destaca justamente por compartilhar, em sua maioria, fotos amadoras, sem os pesados tratamentos de imagem e toda a produção que são vistas com frequência nas redes socais de subcelebridades.

"Essa sensualidade é uma coisa que vem de dentro, da alma, simplesmente não tenho como controlar. Acho que é justamente por isso que faz sucesso, não é algo forçado.... é o meu natural. Não tenho nada a esconder, por isso posto fotos assim naturais, do meu dia a dia."

Sobre possíveis "haters" e a reação do público feminino com sua ousadia, Josi prefere ver o lado bom: "Sempre vão existir as pessoas que criticam, isso é normal. Porém eu recebo muitos elogios e mensagens de mulheres que se inspiram na minha forma de agir e que afirmam ter tomado coragem de mostrar a sensualidade depois de ver as minhas fotos. Estou gostando de ser uma Sexy Influencer", disse aos risos.

Lipe Aramuni/Asimp