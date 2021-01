Musa do Santos, Cátia Gonçalves faz ensaio sensual para incentivar time na Libertadores

A modelo e influenciadora Cátia Gonçalves, Musa do Santos, está muito ansiosa para a disputa da grande semifinal da Copa Libertadores nessa quarta-feira entre Santos e Boca Juniors, na Vila Belmiro, na Baixada Santista.

Por isso, a beldade divulgou seu novo ensaio sensual que foi realizado dentro da Vila Belmiro, para incentivar os jogadores e a torcida rumo a final no Maracanão, dia 30 de janeiro. Vale lembrar, que no primeiro duelo entre Santos e Boca, o placar ficou em branco, no 0 x 0.

"Eu acredito muito que o Santos vai para final. e ainda vai ser com um gosto especial, pois vamos eliminar o Boca e ganhar do Palmeiras na final. Estou numa ansiedade muito grande e muito nervosa. Vai para cima deles Santosss!", declarou a Musa, que faz muito sucesso nas redes sociais com seu corpo escultural.