Musa do Sport participa do Miss Bumbum Brasil: "Super ansiosa"

Day Chedre, modelo, empresária, Musa do Sport e influenciadora, é mais uma participante confirmada na nova edição do concurso Miss Bumbum Brasil, onde irá representar o estado de Roraima e ela garante que vai abalar as estruturas do concurso, pois ela chama a atenção por onde passa com suas curvas impressionantes e seu bumbum gigantesco.

A beldade, que também concorre para ser Musa do Brasileirão no segundo semestre, ostenta nas redes sociais seu corpo invejável e um bumbum de 106 cm de parar o trânsito. Por isso, ela está na disputa pela faixa de bumbum mais bonito do Brasil e pelo prêmio de R$ 50 mil em contratos publicitários.

"Foi uma decisão de última hora. Peguei a última vaga!! Era para acontecer! Essa semana faço o ensaio oficial e semana que vem já tem fotinha com o biquíni do concurso. Estou super ansiosa!", disse a loira sobre ter se inscrito no concurso mais polêmico e sensual do Brasil.

Assim como nos anos anteriores, o Miss Bumbum terá uma representante para cada estado, onde serão 27 participantes ao todo. Após uma fase de votação popular, as 15 mais votadas passam para a fase final. Depois disso haverá um desfile acompanhado por jurados.