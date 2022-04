Musa do Vasco da Gama revela renovação de contrato com ensaio fotográfico

A modelo Jhuly Ketlyn, mostrou sua beleza e boa forma posando para um ensaio fotográfico no gramado da escolinha de futebol do Vasco da Gama, em sua cidade de Araruama, no Rio de Janeiro, revelando a sua renovação de contrato como musa do Vasco da Gama 2022.

“Só tenho a agradecer a Deus e a todos que apoiaram e vem me apoiando nessa jornada que escolhi caminhar. Também não posso deixar de agradecer ao concurso musa do Vasco da Gama que me abriu essa porta maravilhosa e única. Gratidão define, obrigada!!” declarou a musa vascaína.