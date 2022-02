Musa do Vasco faz promessa em caso de título do Campeonato Carioca 2022

A Musa do Vasco da Gama, Bia Fernandes, fez uma promessa inusitada. A beldade, que possui cerca de 50 mil seguidores no Instagram, prometeu fazer um topless, caso o time conquiste o título do Campeonato Carioca, que não vem para seu time há algum tempo.

“A promessa que vou fazer caso o Vasco seja campeão carioca será ficar de topless em algum ensaio ou clique. Quero ajudar a incentivar os jogadores a conquistar esse título tão esperado pela torcida vascaína", disse Bia Fernandes, que ostenta seus títulos como Musa do Vasco (2017 e 2021) com muito orgulho nas redes sociais em um belíssimo ensaio sensual