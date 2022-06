Musa do Vasco ostenta tatuagem gigante do time em ensaio sensual

Ela é linda, sexy, sensual, carismática e faz um enorme sucesso por onde passa. Estamos falando da modelo e Musa do Vasco, Bia Fernandes, que arrasou ao ostentar sua tatuagem gigante do time carioca, além do seu corpo escultural e seu bumbum GG na web para seus milhares seguidores através de um novo ensaio sensual que bombou nas redes sociais.

A musa vascaína, que foi eleita duas vezes, publicou fotos do seu último ensaio fotográfico e elevou a temperatura da internet ao demonstrar toda a sua sensualidade e suas curvas que encantam a todos em fotos de todos os gostos.

"Eu amo o Vasco, sou musa com muito orgulho e paixão ao meu time", disse Bia Fernandes, que revelou que irá nua ao estádio de São Januário se o Gigante da Colina conseguir o acesso à Série A do Campeonato Brasileiro.

Por isso essa carioca maravilhosa, recebeu muitos elogios na web dos seus fãs. Alguns dos comentários foram "Gostosa do Vasco", "Gata espetacular" e "Sensacional", disseram alguns seguidores da bela.