Musa e atleta fitness Angela Borges bomba nas redes sociais

A musa fitness Angela Borges vem bombando nas redes sociais. Dona de rara beleza, ela, que também é digital influencer, atleta e modelo, costuma exibir fotos dos seu corpo perfeito no Instagram. A musa faz um enorme sucesso e já conta com mais de 980 mil seguidores espalhados pelo Brasil e pelo mundo no Instagram, sendo referência no mundo do fisiculturismo.

Angela Borges, de 36 anos, é formada em Educação Física, com especialidade em treinamento avançado para mulheres, atleta Wellness IFBB Elite Profissional, personal trainer, treinadora, palestrante, modelo, bacharel em administração de empresas, com especialização em gestão de pessoas.

A beldade possui um vasto currículo nas competições de fisiculturismo na categoria wellness, onde ela tem como principais conquistas: 3x World Champion, 7x Arnold Classic, 5x Sul-americano, 52x Campeã Welness.

Impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa loiraça que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de ensaios sensuais em lugares paradisíacos e também nas suas publicações treinando diariamente. Por isso, a musa fitness recebe todos os dias uma enxurrada de elogios todos os dias dos seus seguidores.

Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Exemplo”, “Inspiração de todos os dias” e “Teu corpo é demais” foram alguns dos recados deixados no perfil da diva fitness. Para acompanhar mais sobre Angela Borges, basta seguir ela no seu Instagram @angelaborgeswellnewss.