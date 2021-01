Musa e atleta fitness Jully Halanna faz sucesso com shape perfeito

Dona de um corpo sarado e com curvas que deixam qualquer um babando, a musa e atleta fitness Jully Halanna, conhecida como "Dona da Sarrada Pro", vem encantando nas redes sociais com cliques que demonstram que ela está com o shape em forma.

Em seu histórico como atleta fitness, a paranaense Jully, treina musculação há aproximadamente 10 anos e acumula diversos títulos e participações em concursos de fisiculturismo. A beldade é a atual campeã do Overall do Mr. Olympia Brasil e está se preparando para competir na Tailândia em maio, onde a musa fitness vai tentar uma vaga no Mr. Olympia Las Vegas.

Jully Halanna também é coach de atletas de bikini e dá aulas de poses, onde realiza workshops de poses por todo o Brasil. Além disso tudo, a musa fitness é conhecida mundialmente em seu esporte por ser funkeira, onde surgiu seu apelido de "Sarrada Pro" quando ela deu uma sarrada no palco de uma competição. A partir daí, Jully lançou até uma marca de bonés com esse nome e acabou de lançar sua marca de biquínis, e em breve lançará um funk da sarrada em parceria com a Resumo Produtora e a MC Anne.

Impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa gata que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de ensaios sensuais e também nas suas publicações fazendo musculação diariamente. Diariamente, a beldade recebe uma enxurrada elogios diariamente dos seus seguidores, além de sucesso como modelo para diversas marcas fitness.

Na sua caixa de comentários são diversos os adjetivos para a gata. “Sempre arrasando”, “Incrível” e “Teu corpo é demais” foram alguns dos recados deixados no perfil da musa fitness. Para acompanhar mais sobre Jully Halanna, basta seguir ela no seu Instagram @halannajully, onde a bela fitness possui mais de 67 mil seguidores.