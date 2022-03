Musa e influenciadora Juliana Pascoal é destaque nas redes sociais

Ela é linda, inteligente, ama tirar fotos e é apaixonada por influenciar as pessoas através das suas redes sociais, além de amar muito seu time do coração. Estamos falando da modelo, Musa do Palmeiras e digital influencer, Juliana Pascoal, que arrasa e encanta por onde passa chamando a atenção de todos com seu estilo carismático, autêntico e original. Por isso ela bomba no Instagram com mais de 138 mil seguidores, ganhando cada vez mais destaque e aumentando seu engajamento.

Palmeirense muito fanática, a ruiva também atua como cronista no "Bendito Seja o Futebol", onde dá seus pitacos sobre o Verdão. Além disso, Juliana se tornou um grande destaque como influenciadora digital onde divulgar diversos parceiros com temas relacionados ao futebol e outros assuntos também

Atualmente, morando na capital paulista, a bela palestrina não economiza nas fotos mostrando todo o seu carisma, sua beleza e um pouco da sua rotina. Por isso ela é muito elogiada na web pelos seus fãs, onde alguns dos comentários realizados diariamente para a beldade são "Linda de todo jeito", "Maravilhosa palmeirense" e `'Inspiração de todos os dias".

Para poder acompanhar mais sobre Juliana Pascoal, basta seguir ela no seu Instagram oficial @juziiinha, e curtir suas lindas fotos.