Musa fitness, Amanda França aposta em treino funcional na areia: “perco até 600 calorias”

Debaixo de sol e com pé na areia, Amanda França aderiu a uma nova tendência para manter as curvas: o treino funcional em espaços bem parecidos com praia. Exibindo o shape definido, a musa fitness conta que chega a perder até 600 calorias por dia ao praticar uma série de exercícios ao ar livre.

A modalidade, inclusive, se tornou a queridinha das famosas que moram longe das praias, como em São Paulo. “É um clima diferente de academia, consigo relaxar mais ao ar livre e treinar melhor. Acabei descobrindo o treino funcional por conta da quarentena, estava procurando um espaço maior, com menos risco, sem aglomerações e uma pegada diferente. Acabei me apaixonando”, conta.

Intercalando exercícios de resistência e musculação, Amanda treina diariamente com o persona Matheus Wanzo no espaço Ôrra Meu Beach. “Sempre gostei de malhar e meu corpo responde muito rápido, minha genética é boa”, comemora a loira. “Estou bem feliz com meu shape, quero só manter mesmo. Os treinos são bem intensos, são ótimos para tonificar as pernas, braços e abdômen”.

Ostentando medidas perfeitas, Amanda tem 1,70m de altura, 63kg, 105cm de bumbum, 95cm de busto e 60cm de cintura. O shape não é só resultado de muita dedicação nos treinos, mas de uma dieta regrada também. “Procuro me alimentar bem, só escapo nos finais de semana. Não existe milagre, precisa ter foco e determinação”.

