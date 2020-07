Musa fitness Cinthia Santana revela inspiração artística

Quando tinha 15 anos a beldade disse que o Ônibus fantástico foi sua inspiração.

Uma mulher linda, simpática e que aos poucos começa a influenciar outras meninas, estamos falando de Cinthia Santana. A gata afirma que teve inspiração artísticas por volta dos 15 anos de idade quando sua cidade recebeu um ônibus que procurava talentos e belezas. Passado alguns anos hoje a linda morena aos 22 de idade inspira pessoas pelas redes sociais, e tem visto sua conta ir ganhando cada vez mais seguidores que estão lá além de acompanhar a rotina e o dia dia, justamente porque admiram sua beleza. Todo esse resultado é pelo esforço de treino de 5 vezes por semana, junto com sua boa genética fez de Cinthia uma grande aposta do meio artístico. Isso devido a alguns convites que a moça tem para analisar, um deles diz respeito a um concurso nacional de musas e outro para desfilar em uma grande escola de samba de São Paulo. Vale a pena acompanhar e torcer para as novidades que vira para a moça. Quer saber mais siga o insta @cinthiasamtm e seja sempre o primeiro a saber de tudo da moça.