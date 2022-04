Musa fitness, Deny Barbie estreia no carnaval como destaque da Colorado: "fantasia tradicional"

A musa fitness Deny Barbie, 40 anos, já está em contagem regressiva para o Carnaval 2022. Ela desfila na próxima sexta-feira, dia 22, como musa da escola de samba Colorado do Brás. O convite surgiu na semana passada e foi inesperado. Em sua estreia na avenida, ela promete uma fantasia tradicional, com muito brilho, cristais, costeiro de penas e adereço na cabeça. Também garante muita ousadia e pouca roupa.

“Essa coisa de tapa-sexo está fora de moda, é over”, alfineta. “É legal mostrar o corpo, se exibir e chamar a atenção. Mas chegar na avenida com uma fantasia minúscula é apelação, não quero isso. Carnaval é luxo, glamour… pedi um look tradicional para a escola, quero muito brilho, penas e cores. No desfile, represento uma borboleta, que tem uma simbologia muito bonita dentro do enredo. Vou causar sem ter que apelar”, promete.

Em novo ensaio fotográfico, Deny mostrou uma prévia do shape que exibirá no desfile. Mais sequinha e definida, a musa faz uma dieta inspirada na vida de atletas internacionais. Tudo para conquistar o tanquinho, reduzir o percentual de gordura e fortalecer os músculos. Não à toa, ostenta o ‘bumbum na nuca’ e chama a atenção por sua virilha saradíssima.

“Não tive tempo de fazer uma preparação específica para o Carnaval, mas nem preciso porque levo uma vida saudável. Minha dieta é restrita, mas não passo fome”, conta. “São cinco refeições, sendo que apenas uma contém carboidrato, nela eu como arroz com ovo. Nas outras proteínas, frutas e vegetais. Vou seguir assim até o desfile e cortar os exageros. O shape precisa estar impecável”.

Neste ano, a Colorado do Brás levará para o Sambódromo do Anhembi o enredo “Carolina — A Cinderela Negra do Canindé”, contando a vida e obra da escritora brasileira Carolina Maria de Jesus. Vale lembrar que a escola está no grupo de elite do Carnaval de São Paulo e será a segunda a desfilar na sexta.

