Musa fitness diz estar chocada com a cobrança dos homens para manter o corpo sarado

"Os homens estão cada vez mais exigentes com as mulheres e menos com eles mesmos", disse Carolina Azevedo

Dona de um corpo sarado, Carolina Azevedo diz que fica chocada com tantas cobranças que os homens fazem.

"Impressionada pelas cobranças com a aparência por parte dos homens. Mas já acostumada com o estereótipo da perfeição. Sempre pratiquei exercícios físicos pela minha saúde, sempre fui vaidosa e sempre fiz tratamentos estéticos disciplinadamente. Mas a hora que isso para mim ou para outras mulheres uma escravidão, daí qualquer sacrifício perde o sentido. Os homens estão cada vez mais exigentes com as mulheres e menos exigentes com eles mesmos", pontua a modelo.

A musa fitness diz que ninguém deve opinar sobre o corpo do outro, principalmente os homens, que cobram muito da mulher.

"Falam sobre nosso cabelo, nosso corpo. A hora que nós, mulheres, começarmos a reclamar deles vai ser bom", afirma.

Vh Assessoria