Musa fitness e Rainha da Inocentes Belford Roxo, Natália Lage, se prepara para estrear no Carnaval

Ela é linda, sexy e possui um corpo escultural. Estamos falando da empresária e musa fitness Natália Lage, que irá estrear como rainha de bateria no Carnaval do Rio de Janeiro, onde foi coroada pela escola de samba Inocentes de Belford Roxo.

A pouco mais de um mês para o carnaval, a beldade intensificou a rotina de treinos para deixar o corpão preparado para brilhar na Marquês de Sapucaí e ela ainda concilia com sua vida muito corrida, pois Natália também é estudante de Direito, influenciadora digital, empresária e modelo fitness.

"Estou muito ansiosa para entrar na avenida e representar a Inocentes com muito amor e samba no pé. Por isso, tenho me dedicado muito aos treinos, minha estética e me alimento de forma saudável", diz Natália sobre os cuidados que está tendo neste momento muito agitado com os ensaios da escola e a rotina do seu dia-a-dia.

Por meio das suas redes sociais, a rainha compartilha todos os momentos pré-carnaval com direito a muita simpatia, carisma, samba e demonstrando suas curvas impressionantes.