Musa fitness Francielle Mattos bomba nas redes sociais

A musa fitness Francielle Mattos vem bombando nas redes sociais. Dona de rara beleza, ela, que também é digital influencer, atleta e modelo, costuma exibir fotos dos seu corpo perfeito no Instagram. A musa faz um enorme sucesso e já conta com mais de 365 mil seguidores espalhados pelo Brasil e pelo mundo no Instagram, além de também possuir seu canal no Youtube, que começou a apenas um mês.

Natural de São José dos Pinhais, a paranaense Francielle Mattos possui um vasto currículo nas competições de fisiculturismo na categoria wellness, onde ela já foi campeã do Overall Arnold Ohio 2020 e Miss Olympia Brasil 2019, além de ter várias participações em outros campeonatos. Recentemente, a beldade entrou para a história como a primeira mulher classificada para o Mr Olympia 2021, na categoria Wellness.

A atleta, de 34 anos, que é mãe de dois filhos, sofreu de depressão após a última maternidade e encontrou no fisiculturismo forças para se recuperar.

Impossível não ficar completamente encantado com tanta beleza dessa loiraça que é apaixonada por tirar fotos para exibir seu corpo sarado através de ensaios sensuais em lugares paradisíacos e também nas suas publicações treinando diariamente. Por isso, a musa fitness recebe todos os dias uma enxurrada de elogios todos os dias dos seus seguidores.