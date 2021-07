Musa Fitness Jully Halanna se prepara para competição no México

Uma mulher linda que inspira muitas outras. Essa é a melhor maneira de apresentarmos Jully Halanna, sensação das musas fitness do momento e dona da marca "Sarrada Pro" com mais de 67 mil seguidores no Instagram.

A beldade que está em sua melhor forma física e se prepara para competir para seu segundo campeonato profissional de fisiculturismo da categoria Bikini Pro, em agosto, em Puerto Vellarta, no México, onde o evento se chama @vallartabodyfit Pro da IFBB PRO LEAGUE.

Jully Halanna ficou um ano e cinco meses sem competir e a preparação foi muito intensa juntamente com o seu treinador Ricardo Pannain, que trabalhou junto com a musa fitness desde o início do ano em pontos específicos para que ela possa surpreender no desfile.

"Eu e meu treinador Ricardo Pannain trabalhamos desde o início do ano em pontos específicos e estratégicos para apresentar um físico harmônico e um desfile que irá surpreender a todos", disse a beldade que faz parte do Team Pannain e vai em busca da sua vaga no evento Mr Olympia Brasil.

Para acompanhar mais sobre a musa fitness Jully Halanna é só seguir ela no Instagram @halannajully