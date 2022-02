Musa fitness Mari Marinho exibe corpo escultural em novo ensaio sensual

Ela é linda, sexy e ama tirar fotos. Estamos falando da modelo e musa fitness, Mari Marinho, que abalou a internet nesta semana ao publicar as fotos do seu novo ensaio fotográfico de tirar o fôlego sob as lentes do famoso fotógrafo Marcos Mello, realizado no Rio de Janeiro.

Esplêndida e provocante, a morena, que é candidata à Musa do Brasileirão, representando o Flamengo, seu time do coração, deu um show de beleza, ousadia e sensualidade em diversos cliques deste ensaio. Teve foto de tudo que é jeito, onde a beldade exibiu suas curvas espetaculares, seu corpo escultural e seu bumbum gigantesco, que desperta a atenção de todos.

Por isso, Mari Marinho, foi muito elogiada pelos seus seguidores, "Perfeita sem defeitos", "Lindona", "Simplesmente maravilhosa" e "Top demais", foram alguns dos comentários realizados no perfil no Instagram da gata carioca. Para acompanhar mais sobre ela, basta seguir seu perfil oficial @marimarinhopersonal, onde ela publica toda a sua rotina diariamente para seus mais de 52 mil seguidores.