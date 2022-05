Musa fitness Michele Costa concorre para ser Musa do Atlético-MG

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da modelo e musa fitness, Michele Costa, que arrasa com seu corpaço nas redes sociais, onde possui milhares de seguidores.

Moradora de Betim-MG, a morena torce para o Atlético Mineiro e resolveu se candidatar ao concurso Musa do Brasileirão e também no Musa da Bola, para concorrer a ser musa do seu time do coração e a torcedora do time mineiro falou sobre quais motivos ela merece ser eleita Musa do Galão da Massa.

"Por que já me considero uma musa, e acima de tudo sei misturar sensualidade e beleza com um esporte tão masculino que é o futebol. Quero representar meu time do coração que amo muito. Ser Musa do Galo, seria um sonho", disse a torcedora sexy do Galo.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas em cliques com o manto do Galo e também exibe um bronzeado de tirar o fôlego.