Musa Fitness Nai Oliveira disputa para ser "Coelhinha" em concurso

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da musa fitness, empresária, modelo e super mãe Nai Oliveira, que arrasa com seu corpo escultural nas redes sociais.

Esplêndida e provocante, a loira, que também é Musa do Athletico-PR, demonstra através de cliques seu corpo sarado com muita sensualidade e charme para deixar os marmajos de plantão encantados com ela.

Nai, mora em Curitiba, resolveu se candidatar no concurso Coelhinhas, que irá revelar as novas caras da marca que irão estampar a próxima capa da revista PlayCoelhinhas. A seletiva está marcada para o dia 16/01/21 e será realizada em São Paulo, onde as 15 mais bem avaliadas irão para a fase final.

Nas redes sociais, a gata não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas através de ensaios. Para poder acompanhar mais sobre a musa fitness, basta seguir ela no seu Instagram @nai.oliveira.ofc, onde ela ostenta toda a sua beleza para seus mais de 15 mil seguidores.