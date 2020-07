Musa Fitness Naiany Pimentel disputa o concurso Musa do Brasileirão

A modelo e personal trainer Naiany Pimentel se inscreveu para participar do concurso Musa do Brasileirão 2020. A beldade que faz a alegria dos seus seguidores com suas publicações exibindo seu corpo sarado nas redes sociais diz que sonhava em participar desse evento.

Naiany Pimentel, moradora de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo, disse que a experiência de concorrer no concurso é uma experiência maravilhosa e sente-se muito animada. Ela falou um pouco sobre a emoção de concorrer a este posto tão importante.

“É uma emoção muito forte estar participando deste concurso. Sempre tive vontande de participar do Musa do Brasileirão e resolvi esse ano participar. Estou muito animada”, disse a musa fitness que revelou como mantêm seu shape em forma. "Sou personal trainer e treino todos os dias no mínimo 40 minutos, além de fazer acompanhamento nutricional", declarou Naiany Pimentel.

Enquanto isso, nas redes sociais, a gata não economiza nos seus cliques, onde ela esbanja toda a sua sensualidade através de fotos mostrando todas as suas belas curvas através de cliques ousados mostrando todo seu corpo sarado.