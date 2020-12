Musa fitness, Rafaela Figueredo posa sexy e revela investimento no shape: “R$ 300 mil”

Qual é o preço par a conquistar o corpo perfeito? Para Rafaela Figueredo, o céu é o limite. Quando a musa fitness de 30 anos decidiu se dedicar exclusivamente à carreira de modelo e digital influencer, ela não poupou investimentos. Até o momento, ela revela que já investiu cerca de R$ 300 mil em cirurgias e procedimentos estéticos.

“Comecei com a troca da prótese de silicone e depois fiz algumas lipos. Já fiz rinoplastia, harmonização facial e mais alguns procedimentos no rosto, como bichectomia e preenchimento labial. Hoje estou em paz com o espelho”, garante a modelo natural de Belém do Pará. “Meu rosto mudou bastante e minha autoestima também, não tenho problema em assumir minhas cirurgias”.

E a conta não pára por aí. Rafaela também entrega outros investimentos que faz para ajudar a manter a boa forma. “Hoje faço acompanhamento com nutrólogo e tenho um personal para acompanhar meus treinos. Também faço suplementação e tomo fórmulas manipuladas que ajudam a manter minhas curvas. Vivo para o meu corpo. Todo investimento de musa fitness é alto”.

A quantia pode assustar, mas ela garante que valeu a pena. “Se você vive da sua aparência, não pode se preocupar com valores. Mas é claro que levo uma vida saudável também, sou fitness raiz”, brinca. “Amo acordar cedo, fazer minhas refeições certinhas, treinar todos os dias. É esse estilo de vida que me move. Sem julgamentos, sou vaidosa e cuido muito de mim e do meu corpo”.

Eduardo Graboski/Asimp