Musa Fitness Rafaela Lima ostenta shape sarado para o verão e carnaval

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza que desperta a atenção de todos. Estamos falando da musa fitness Rafaela Lima, que ostenta seu shape perfeito nas redes sociais e se diz pronta para o verão, além de revelar que irá desfilar no próximo Carnaval, na Sapucaí, porém a beldade preferiu manter o mistério sobre qual escola de samba irá sair.

A bela carioca revelou que se cuida o ano todo para manter o shape em forma, mas que o grande objetivo é focar para deixar o corpo perfeito para o verão e o próximo carnaval, por isso ela contou que está a todo vapor nos treinos e cuidando da alimentação.

"Treino todos os dias com o personal trainer, mantenho uma alimentação balanceada e ainda faço tratamentos estéticos. Cuidar do corpo e da cabeça sempre, para manter a mente positiva e a alegria. Isso faz toda a diferença", disse Rafaela, que ainda falou sobre sua rotina diária que é muito corrida. "Meu dia-a-dia é muito corrido, pois sou empreendedora, terapeuta corporal, além de ser digital influencer fitness. Assim, procuro dividir as horas dos meus dias", afirmou.

A beldade é muito elogiada na web pelos seus fãs, sendo alguns dos comentários como: "Deusa fitness", "Diva" e "Inspiração". Para poder acompanhar mais sobre Rafaela Lima, basta seguir ela no seu Instagram @rafaela.limaoficial, onde ela possui mais de 21 mil seguidores.