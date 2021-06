Musa fitness reclama do assédio sexual na web: "Os homens perderam completamente a noção"

Até nas redes sociais ser mulher, infelizmente, é estar sujeita ao assédio. A musa fitness Tatiane Barbieri fica bastante incomodada com este tipo de importunação.

"Sofro bastante assédio sexual na internet. Todo dia tem episódios marcantes, os homens perderam completamente a noção e o perigo das coisas. Tem de tudo, desde aquele que pede foto dos pés, até aquele que envia Fotos nojentas. Às vezes, dá vontade de mandar para as esposas", disse a modelo.

Tati diz que ao postar fotos de lingerie ou biquíni que, na verdade, fazem parte do seu trabalho, esse assédio aumenta.

"Os homens são movidos ao visual, são completamente racionais, e tudo que eles veem acham que podem ter, pelo simples fato de verem uma foto de lingerie, biquíni ou um pouco mais sensual, e acharem que é uma venda. Quanto na verdade é nosso trabalho", pontua a musa, que dá um recado para os assediadores:

"Homens, o cérebro foi feito para ser usado, com inteligência, de preferência. Nem tudo que vocês veem aqui, vocês podem ter. Aqui as usamos para trabalho. Então antes de vocês atacarem, tentem apreciar com moderação e saber se conter".

Apesar do assédio na rua representar um perigo maior, Tatiane diz que na web ainda é pior, já que nas redes sociais é mais recorrente.

"Muito pior o assédio na web. Nas ruas, alguns homens tem um pouco de noção e descrição", finaliza.

(Vhassessoria)