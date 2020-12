Musa fitness Sabrina Ferreira faz festa para lançar ensaio nu para a Sexy: “meiga e abusada”

A modelo e musa fitness Sabrina Ferreira comemorou o lançamento de sua primeira capa de revista masculina com muita festa e badalação. O evento aconteceu na Grande São Paulo e reuniu imprensa e muitos VIPs. A morena conquistou a capa depois de participar do reality show ‘Casa das Pimentinhas’, promovido em parceria com Sexy. Ela foi escolhida a Pimentinha Destaque.

“No ensaio estou meiga e abusada, é uma mistura de menina e mulher. O resultado ficou incrível e bem provocante”, garante. “Teve pegada, tesão e muita ousadia. Não foi morno como outras capas fizeram. Sempre pensei: se é para posar nua, que seja para mostrar tudo sem pudor. Não existe nu soft, isso é para mulher que não tem personalidade”, provoca.

Considerada uma das edições mais ousadas da publicação no ano, a modelo diz se sentir realizada. E conta que levará a experiência do reality show para a vida. “Aprendi muita coisa na Casa das Pimentinhas, principalmente sobre convivência. Não foi um projeto fácil, o reality me tirou da zona de conforto, mas consegui me destacar e ficar no pódio”.

De olho em novas oportunidades, Sabrina agora quer aproveitar toda a visibilidade da revista para engatar novos projetos. Em breve ela pretende lançar sua própria plataforma de conteúdo sensual. E no ano que vem, a morena focará no seu próprio canal na internet. “Quero fazer entrevistas, falar de entretenimento e variedades, mostrar meu lado além do sensual”, promete.

Eduardo Graboski/Asimp