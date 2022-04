Musa fitness Taneth Gimenez conta como foi mudança para o Estados Unidos: "Fui apenas com 20 dólares no bolso"

A musa fitness Taneth Gimenez é um grande exemplo de uma mulher guerreira que superou adversidades e pulou obstáculos para sair do nada para se tornar uma pessoa bem-sucedida mantendo sua essência, agarrando as oportunidades e nunca perdendo a fé de que algo importante estava planejado para ela e sua família.

Segundo a venezuelana, que atualmente reside nos Estados Unidos com seus filhos, sua imigração para o país norte-americano não foi nada fácil, pois ela teve que começar do zero com seus filhos em um país desconhecido e estava com apenas $20 dólares no bolso, mas com uma mala cheio de sonhos.

"Começar do zero com meus filhos em um país desconhecido. Eu sempre vim para os EUA e na verdade meus filhos são americanos de nascimento, mas quando decidi emigrar para cá, fiz isso sozinha com meus dois filhos com autismo, e $20 no bolso, uma mala cheia de sonhos e a FÉ que não cabia no meu corpo. Deus foi o criador de TUDO, ele abriu portas para mim onde eu nem sabia que existiam, ele me deu oportunidades que eu jamais imaginaria, ele me fez crescer muito nas minhas redes sociais. Foi ELE através de mim, eu sozinha não poderia ter conseguido nada", disse Taneth Gimenez, que atualmente é uma das mulheres mais bem-sucedidas no ramo fitness na internet com mais de 2,6 milhões de seguidores no Instagram.

Ainda sobre sua vida pessoal, a musa fitness declarou que só tem motivos para agradecer no atual momento que se encontra. "Hoje em dia mais que pedir só tenho que agradecer, tenho uma família , tenho um relacionamento estável , conseguir trazer meus pais e minha irmã, e juntos estamos conseguindo sair para frente e continuar conquistando mais coisas", contou a musa fitness que ostenta um shape impecável em todas as publicações inspirando seus milhões de seguidores.