Musa fitness Vivi Monteiro: Nutricionista, Modelo e dj Giovanna Thauany é a nova garota propaganda

A musa fitness Vivi Monteiro, Nutricionista, e a Modelo dj Giovanna Thauany são as novas garotas-propaganda da marca Café-Café Paris lingerie para a Coleção 2021, uma das marcas mais famosas do Brasil. As belas, escolheram a marca que já tem como musa Fernanda Lacerda a mendigata, para estrelar a nova campanha de lingerie da carreira, esbanjando charme e sensualidade, A Café-Café Paris é uma marca de lingerie para mulheres que gostam de sofisticação e qualidade. A campanha se mostra em total sintonia com o atual momento da carreiras da Vivi Monteiro e da Modelo e dj Giovanna Thauany, que está atualmente no auge da carreira. As duas gatas já protagonizaram ensaios ousados usando apenas lingerie.

A Coleção tem como inspiração a essência feminina e aborda a lingerie como forma de representar o brilho original de cada mulher. “Essa linha chega para mostrar que o melhor reflexo é o seu próprio e cada parte do seu corpo é perfeita. As nossas musas transparecem bem essa vontade de democratizar a moda, sem imposições de padrão”, pontua a diretora de criação da marca .