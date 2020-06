Musa fitness, Vivian Cristinelle lança desafio na web para renovar o shape: “sem sofrimento”

As musas fitness ganharam ainda mais força na quarentena. Mais próximas dos seus seguidores nas redes sociais, elas compartilham cada vez mais dicas e segredos para ajudar principalmente as mulheres que buscam a boa forma. De olho nisso, Vivian Cristinelle se prepara para lançar um desafio na web e um curso com a promessa de renovar o shape em menos de dois meses.

A ideia é descomplicar a rotina de dieta e treino, tornando tudo mais saudável e prazeroso. “As pessoas têm aquela ideia errada de que cuidar do corpo é um sofrimento. Quero mostrar que é possível ter um shape legal com prazer. Essa coisa de falar que passa vontade e fome, é mentira. Isso é falsa polêmica que algumas musas usam para aparecer”, defende.

Para ajudar suas seguidoras, Vivian já vem postando nas redes sociais dicas práticas e receitas fit que ajudam no controle de peso, principalmente durante a quarentena, quando a maioria exagera na alimentação e acaba caindo na tentação das guloseimas como doces, frituras e refrigerantes.

“Mostro como é legal brincar com ingredientes e receitas para uma alimentação gostosa e equilibrada. Muito se fala sobre dieta restrita, mas a verdade é que ninguém vive de batata doce e ovo cozido. Isso é mito”, garante. “É possível fazer sucos deliciosos, doces sem açúcar e petiscos bem saudáveis. Eu mesma como de tudo, não passo vontade. Quero levar essa experiência adiante”.

Eduardo Graboski/Asimp