Musa fitness Waleska Costa participa de reality show e agita redes sociais

Ela abalou na internet na última semana ao fazer uma revelação chocante. Estamos falando da musa fitness Waleska Costa, que foi convidada a participar do reality show "FDS de milhões", onde a beldade irá exibir toda sua simpatia, carisma e seu corpo escultural através dessa mais novo sucesso organizado pelo youtuber e Ocean Paiva, que possui mais de 60 mil seguidores no Instagram.

Além de Waleska Costa, também foram convidadas outras beldades como Vanessa Ataídes, conhecida como dona do maior bumbum do Brasil e outras modelos fitness que irão marcar presença ao lado da musa fitness goiana.

Waleska já participou de uma prévia do reality, onde realizou gravação de vídeos, fotos e entrevista com o organizador do reality show e mostrou todo o seu talento e seu shape sarado para os seguidores do reality show. Por isso é tão aguardada a sua participação neste reality show.

Sobre ser convidada para entrar no "FDS de milhões", a musa fitness disse que foi pega de surpresa e que foi uma sensação incrível receber o convite. "Foi incrível! Fiquei surpresa com o convite e fiquei super ansiosa para entrar no reality. Queria agradecer ao Ocean Paiva e também as outras meninas que participarão do programa, pois foi tenho certeza que será uma experiência maravilhosa", disse a beldade que encanta todos os seus milhares de seguidores com seu corpo escultural através dos ensaios sensuais e selfies treinando, que Waleska Costa publica na sua conta oficial no Instagram.