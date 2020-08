Musa Fitness Walquiria Bispo ostenta shape perfeito nas redes sociais

Walquiria Bispo, de 34 anos, que reside em Guarulhos, município da região metropolitana de São Paulo, mas nasceu em Senhor do Bonfim/BA, é mãe de três filhos, vem fazendo o maior sucesso com o desenvolvimento do seu corpo muito bonito, que chama a atenção de todos por onde passa. Viciada em academia, a bela baiana publica diariamente nas suas redes sociais seus treinos e o resultado no seu shape sarado, onde ela é acompanhada pelo personal Alex Pereira.

Além disso, a bela aproveitou para comemorar a vitória do Bahia sobre o Atlético de Alagoinhas neste último sábado, que resultou no título do Campeonato Baiano para delírio bela tricolor, que disputa para Musa do Bahia pelo concurso Musa do Brasileirão 2020. "É campeão", publicou Walquiria comemorando mais um título estadual do seu time do coração.

Nas redes sociais, a gata tricolor não economiza nas fotos ostentando todas as suas belas curvas através de fotos ousadas. Para poder acompanhar mais sobre a Walquiria Bispo, basta seguir ela no seu Instagram oficial @walquiriamusa.