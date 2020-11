Musa Ketlen Tavares revela desejo de conhecer 50 países e fala do sucesso como influencer

A beldade afirma está em sua melhor fase e declar seu amor por viagens.

Uma linda morena de 1,70 de altura vem conquistando uma legião de seguidores em suas redes sociais. Estamos falando de Ketlen Tavares, e sua conta no Instagram com aproximadamente 20 mil seguidores @ketlentavar é uma fonte de inspiração e diversão para as pessoas que ali seguem a beldade. Aos 34 anos de idade a gata revela o seu desejo de viajar pelo mundo, tendo como meta 50 países. Além de toda essa diversidade cultural que pretende com as viagens, a representante comercial afirma está sendo sondada para ser musa do carnaval 2021. “Ainda não se sabe ao certo como será o carnaval do ano que vem, mas a pessoa que me procurou garantiu que terá carnaval e o convite é para que eu seja musa de uma grande agremiação de São Paulo.” Afirma. De fato devido à pandemia não se tem muita informação a respeito da maior festa da terra, mas é certo que anima é muito os seguidores a acompanhar os próximos passos da beldade que deve também ter uma profissionalização de sua carreira.