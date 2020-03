Musa no Carnaval, Amanda Souza mostra antes e depois: "menos 8kg e minha autoestima de volta"

A decisão por perder peso aconteceu depois de uma sessão de fotos no início do ano

Desfilando no Carnaval de São Paulo como musa da escola de samba Colorado do Brás, Amanda Souza exibe com orgulho o novo shape. A modelo passou por uma transformação nos últimos três meses, mudou seu estilo de vida e emagreceu 8kg sem fazer cirurgia. Para comemorar a nova fase, ela estrelou um ensaio fotográfico e abusou da sensualidade.

A decisão por perder peso aconteceu depois de uma sessão de fotos no início do ano. Ao ver o resultado, a modelo notou uns quilinhos a mais e algumas dobrinhas. “Fiquei em choque quando vi as fotos, estava inchada e fora de forma. Foi o que me motivou a correr atrás da mudança, ainda mais com o Carnaval se aproximando”, conta. “Chorei por uma semana, entrei em desespero mesmo”.

Disposta a fazer as pazes com o espelho, Amanda cortou os exageros na alimentação e passou a treinar firme. Mas o segredo mesmo ficou por conta de um tratamento com enzimas sob a orientação de Valéria Borges. Foi assim que a modelo saiu dos 78kg para 70kg, secou a barriga, perdeu medidas e conseguiu reduzir seu percentual de gordura de 30% para 20%.

“Me inspirei em famosas como Juju Salimeni e Gabriela Pugliesi para chegar a esse resultado. Menos 8kg e minha autoestima de volta, estou me sentindo gostosa e mais atraente. É uma sensação de realização, de estar plena”, comemora. “O mais incrível é receber elogios e comentários das pessoas. A diferença é muito grande em tão pouco tempo, estou radiante”.