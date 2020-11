Musa Raquel Onoe brilha em ensaio e comemora boa fase do Sampaio Correa

A Musa do Maranhão e do Sampaio Correa, a estonteante Raquel Onoe, brilhou recentemente em ensaio sensual nos Lençóis Maranhenses, onde exibiu todas as suas curvas sem nenhuma roupa ostentando sua faixa de musa do seu estado.

Genuína representante do estado, a beldade que nasceu na cidade de Alto Alegre, aproveitou para comemorar a ótima fase do seu time do coração, o Sampaio Corrêa, que ocupa a segunda posição no Brasileirão Série B e está próximo de um acesso a elite do futebol nacional. "Estou muito feliz pela boa fase do Sampaio Corrêa, pois nesse ano tão importante em minha vida, onde fui eleita musa do meu estado natal, o meu time também pode subir para a primeira divisão", declarou Raquel.

A musa é também empresária, onde possui um salão de estética e tem um vasto currículo em concursos de beleza, pois Raquel já foi eleita Musa do Sampaio Corrêa 2017.