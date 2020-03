Musa Thalita VP faz sucesso no mundo fitness com corpo escultural

A musa fitness Thalita VP faz sucesso por onde passa e arrasa com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos os seus seguidores. Por isso, Thalita foi uma das 24 selecionadas para participar do reality fitness Juju Bootcamp, apresentado pela ex-panicat Juju Salimeni e que tem como objetivo escolher a nova musa fitness do Brasil.

O reality fitness Juju Bootcamp passa toda segunda-feira, a partir das 22 horas, no canal E!, apresentado pela ex-panicat Juju Salimeni. Durante os episódios, as participantes têm de passar por testes físicos, psicológicos, de força, resistência e autocontrole para provar que são fortes e capazes de superar obstáculos. Ao final, a vencedora vai ser reconhecida como a nova musa fitness do Brasil.

O programa foi gravado no primeiro trimestre de 2019, porém foi ao ar neste ano. No último episódio, Thalita VP foi eliminada do programa apresentado pela ex-panicat e ela comentou como foi a experiência de participar deste reality show inovador no Brasil. "Foi uma experiência ótima. Estava sem preparação no momento do programa e saindo de lá entrei para competir novamente, foram dois campeonatos em 2019. Me machuquei nas gravações, que me levou a não conseguir concluir algumas provas de força, mas superei com grande e bom estilo", declarou a musa fitness.

Aos 36 anos, Thalita é atleta e modelo fitness, além de ser também antropometrista. A musa fitness, moradora da cidade de Americana, interior de São Paulo, recentemente conseguiu alguns feitos no mundo do fisiculturismo. A beldade foi vice-campeão estadual em 2018 e esse ano ganhou o vice-campeonato do Mr. Olympia Brasil.