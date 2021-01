Musas aderem à campanha do Janeiro Branco

Beldades posaram sensuais com roupas brancas para chamar atenção sobre a importância dos cuidados com a saúde mental

O Janeiro Branco é uma campanha ao estilo da Campanha Outubro Rosa e da Campanha Novembro Azul com o objetivo de chamar a atenção da humanidade para as questões e necessidades relacionadas à Saúde Mental e Emocional das pessoas e das instituições humanas.

Sensibilizadas com o problema, que atinge milhões de pessoas em todo o mundo, as Musas do Brasileirão e do Brasil resolveram aderir à campanha e posaram sensuais com roupas brancas nas redes sociais. As musas esperam que a ação ajude a propagar a necessidade de cuidados com a mente.

Com a ação as musas atingiram cerca de 10 milhões de pessoas, números somados de seus seguidores nas redes sociais. "Acho super importante que as musas estejam engajadas em movimentos desse tipo. Incentivamos esse tipo de ação porque com o alcance que elas possuem em suas redes sociais, podemos ajudar muitas pessoas", disse Lipe Aramuni, organizador dos projetos Musa do Brasileirão e Musa do Brasil.

Para mais informações sobre o Janeiro Branco acesse: http://www.janeirobranco.com.br