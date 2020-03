Nai Oliveira faz sucesso como atleta fitness

A musa fitness Nai Oliveira arrasa por onde passa com seu corpo escultural e faz muito sucesso nas redes sociais com seus cliques mostrando sua rotina de treinos e como conquistou sua ótima forma para competir no fisiculturismo.

Moradora de Curitiba, no Paraná, aos 31 anos, a paranaense Nai Oliveira tem a vida bastante agitada, onde alia a rotina fitness de uma atleta de fisiculturismo onde já participou de algumas competições com a de modelo e mãe. A gata possui duas filhas e foi casada por oito anos, porém ela atualmente é viúva, pois seu marido faleceu.

Desde a sua tragédia familia, Nai Oliveira viu no esporte uma maneira de focar sua vida e competiu pela primeira vez em 2017 onde acabou com o segundo lugar no campeonato de estreantes da IFBB. A partir daí, a musa fitness carrega alguns títulos como campeão Sul-Sudeste, campeã paranaense, campeã brasileira em duas categorias , campeã sulamericana no Peru e vice-campeã mundial no México.

Nai Oliveira ainda pretende disputar novamente o Mundial neste ano na Indonésia, mas não é certo ainda devido a pandemia da covid-19. Na vida de modelo, a loiraça já participou de alguns concursos de beleza como o Musa do Brasileirão onde buscou representar o Athletico-PR, seu time do coração.