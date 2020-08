Nanda Marques posa de lingerie e avisa: "Não quero ser objetificada"

A musa do carnaval e blogueira exibiu suas curvas em um ensaio ousado

Nanda Marques esbanja sensualidade e exibiu suas curvas em um ensaio bem ousado para a marca de moda íntima SimSenhorita.

“Eu simplesmente amei esse macacão da SimSenhorita. Ele tem essa pegada mais dominatrix me sinto muito poderosa e dona de mim!”, disse a musa do carnaval.

Nanda, que sempre posta fotos sensuais, não quer ser alvo de cantadas desrespeitosas.

"Não faço essas fotos para despertar a libido de ninguém. Faço para alguma marca ou porque gosto do meu corpo. O tempo de objetificação e julgamentos por conta do que veste( ou não) ficou no passado. Cada pessoa é dona de si. Não quero receber cantadas desrespeitosas", avisa a ruiva

Vanessa Haddad/Asimp