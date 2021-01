Natália Martins retorna ao Bella da Semana

A modelo paulistana Natália Martins levou os fãs do Bella da Semana ao delírio e agora retorna a maior revista masculina do país com a terceira parte do ensaio.

Nascida em São Paulo, Natália trabalha como modelo há menos de dois anos e conta que posar para o Bella foi a maior conquista de sua carreira. Além disso, a paulista cursa Faculdade de Psicologia e pretende trabalhar na área futuramente.

Determinada, forte e teimosa, essas são as três características que definem Natália, segundo ela mesma. A modelo também falou sobre cuidados com o corpo. “Sempre fui magrinha (sofri bastante bullying na escola). Mas não tenho dieta e nem frequento academia”.

Para finalizar, ela conta que sempre gostou de câmeras e que foi uma ótima sensação fotografar para o Bella da Semana. “Desde pequena eu amo câmeras. Posar para o Bella foi uma das melhores experiências, com uma produção incrível, um clima muito gostoso entre todos e pessoas extremamente profissionais”.