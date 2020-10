Natália Vasconcelos arrasa em ensaio sensual com o manto do Flamengo

A candidata à musa do Brasileirão pelo Flamengo, a modelo Natália Vasconcelos, mostrou todo o amor que possui pelo Mengão. A loira posou para um ensaio sensual com as cores do time rubro-negro e encantou todos os seus seguidores ao exibir seu corpo perfeito e suas curvas que deixam os marmanjos babando.

“Fiz esse ensaio com muito carinho para os nossos jogadores e nossa torcida rubro-negra, que fazem bonito dentro e fora do campo!”, declarou Natália que está ansiosa pela chegada do momento do concurso.

Os mais de 100 mil seguidores de Natália foram só elogios para a loiraça. “Muito linda”, “Diva rubro-negra” e “Muito gata” foram alguns dos elogios feitos para a gata no seu Instagram oficial @eu_nataliavasconcelos.