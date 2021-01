Nathália Zannin curte férias em Fernando de Noronha e conta que fez dois testes para COVID-19 para viajar

"Só entra na ilha quem testa negativo", conta a bailarina

Nathália Zannin quer aproveitar bastante as férias do "Domingão do Faustão" e de campanhas que faz durante todo o ano. A bailarina da atração dominical está em Fernando de Noronha, na companhia de amigas, inclusive de outra integrante do Balé, Jaque Ciocci.

"Sempre vou para o Nordeste brasileiro. Lá me recarrego, me conecto com minhas raízes (por ser filha de pais nordestinos) e valorizo também o turismo do meu país. Esse ano passei a virada no Piauí, com algumas amigas. Agora estou em Fernando de Noronha, que não conhecia e já estou encantada com esse lugar", conta a dançarina e modelo, que conta que só volta para São Paulo, onde mora, no último dia de suas férias.

"Todo ano tenho esse período de férias do Domingão, volto pra São Paulo apenas no último dia! Amo praia e com minha rotina de gravação e campanhas, fica difícil aproveitar durante o ano".

Em tempos de pandemia, a bailarina do Faustão redobrou os cuidados para evitar a contaminação do novo coronavírus.

"Antes de viajar, fiz o teste pra saber se estava tudo certinho. O mesmo cuidado que tenho em São Paulo, estou redobrando na viagem! Antes de vir pra Noronha, fiz outro teste, só entra na ilha quem testa negativo. E claro, não esquecer da máscara, álcool gel e sempre lavar as mãos", pontuou.

Zannin conta o que leva em sua mala na hora de viajar e gosta de deixar um espacinho vago para comprar lembrancinhas para ajudar pequenos comerciantes.

"Muitos biquínis, óleo pro cabelo e remédios para qualquer emergência. Levo o básico para onde chego, gosto de comprar coisas. Ajudar as lojinhas, trazer lembranças de cada viagem. Principalmente agora com a pandemia, acho que as pessoas no Nordeste precisam ser lembradas e valorizadas já é muito sofrido. Então, busco ajudar a aquecer a economia deles e também volto com lembranças lindas de cada cantinho que passei", finaliza.

Thiago Freitas/Asimp